La storia di un paziente canadese non dimostra che l’Ivermectina curi il cancro

Diverse condivisioni Facebook riportano il caso di unaffetto daal pancreas al quarto stadio che sarebbe guarito grazie al. L’antiparassitario, durante la pandemia di Covid-19, è diventato uno dei fantomatici rimedi “miracolosi” proposti dai guru delle medicine alternative. Non stupisce dunque che si presenti anche come farmaco contro i tumori. Ma è davvero così? Non proprio.Per chi ha fretta:Secondo alcune condivisioni unsarebbeguarito dalmediante trattamento con Ivermectina e altri farmaci.Non vengono riportate fonti scientifiche.è un antiparassitario e hato efficacia solo a tale scopo.La narrazione si diffonde a seguito delle affermazioni di Mel Gibson durante una intervista da Joe Rogan.