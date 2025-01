Quotidiano.net - "Intervenire subito per salvaguardare i livelli occupazionali"

"LA TOSCANA ha una situazione particolare. Ci sono settori – la moda e il comparto metalmeccanico – in cui la crisi è evidente e purtroppo continuerà a essere duratura. Dall’altro lato le aziende di energia o difesa vanno bene, parlano di prospettive certe per i prossimi tre anni. C’è chi frena, molto, e chi accelera”. È il quadro del 2024 tracciato dalla segretaria Fim Cisl Toscana, Flavia Capilli (nella foto). Partiamo dalle note dolenti. "Moda, metalmeccanica e automotive sono settori in difficoltà. Lì la crisi è importante, sta diventando strutturale. L’intervento deve essere mirato e molto celere, altrimenti si rischia di perdere un intero settore professionale. In questi comparti ci sono tanti ammortizzatori sociali. La preoccupazione c’è e la crisi attraverserà tutto il 2025. Si spera che, con l’intervento del governo, si possa cercare di ribaltare la situazione per il 2026".