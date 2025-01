Ilfattoquotidiano.it - I soldati nordcoreani lasciano il fronte in Ucraina: troppe le perdite subite. “Degli 11mila iniziali ne sono morti almeno la metà”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È durato pochi mesi il sostegno deialle truppe russe impegnate a portare avanti l’invasione dell’. Della loro presenza sul campo di battaglia, inizialmente limitata all’area del Kursk, dove idi Vladimir Putin stanno ancora cercando di riconquistare il territorio finito sotto il controllo dei rivali di Kiev, si era avuto notizia ad ottobre. Ma adesso, secondo quanto riferito da funzionari americani al New York Times, glieffettivi offerti da Kim Jong-un, quelli cheancora in vita,pronti a tornare in patria: troppo gravi lealper rimanere sul campo di battaglia, è la motivazione fornita dalle fonti Usa al quotidiano.Nello specifico, dicono, da circa 2 settimane le truppe inviate dalla Corea del Nord nonstate viste in prima linea nei combattimenti.