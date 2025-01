Ilrestodelcarlino.it - Due auto divorate dalla fiamme, indagano i carabinieri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pedaso (Fermo) 31 Gennaio 2025 – Dueparcheggiate in un’area condominiale a Pedaso, sono statedalledi un incendio sulla cui natura. Indagini su incendio in zona Valdaso Erano circa le 4 della notte appena trascorsa, quando è scattata la richiesta al 115, per l’incendio scaturito nel parcheggio condominiale in via Verdi, nella zona del quartiere Valdaso, la zona del Comune di Pedaso che si sviluppa lungo la provinciale in direzione monti. Da una sommaria ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che lesiano scaturite da una Fiat Renegade alimentata a gasolio, per poi essersi propagate ad una Seat alimentata a Gpl, parcheggiata nelle immediate vicinanze. Completamente distrutta la prima, parzialmente la seconda. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Fermo, si è evitato che il fuoco si propagasse ad altri mezzi vicini.