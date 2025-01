Cdp e sostenibilità | avanti con giudizio

Leggi su Ildenaro.it

Al primo posto delle preoccupazioni del Paese c’è il cambiamento climatico. Al secondo e al terzo, le guerre globali e l’impatto sulla terra di materie non biodegradabili come la plastica. Seguono nell’ordine il rispetto dei diritti umani, l’inquinamento atmosferico, l’inadeguatezza delle infrastrutture sociali, la sporcizia dei mari, la deforestazione e la desertificazione, la scarsa sicurezza sui luoghi di lavoro, l’uguaglianza di genere e le pari opportunità, l’equità sociale ed etnica.È uno dei risultati del sondaggio condotto dalla Doxa per conto di Cassa depositi e prestiti presentato in occasione del terzo forum dell’ente rivolto ai suoi principali interlocutori per condividere rotta e sentimenti in una navigazione che si fa sempre più complessa. Al centro dell’attenzione ci sono il rapporto che gli italiani intrattengono con lain tutte le sue declinazioni e l’impatto atteso dalla rivoluzione legata agli usi dell’Intelligenza Artificiale.