Brindisi compie due imprese in tre giorni. Prima sbanca Udine, poi massacra Rimini

In treha ribaltato le due capoliste. Domenica hatocon autorità, mercoledì sera ha travoltosotto 35 punti di scarto onestamente inaspettati. Un roster costruito per risalire, condizionato da una miriade di infortuni che hanno impedito finora a Bucchi (foto) di schierare la formazione migliore: ma ora che la Valtur è tornata al completo sarà una rogna per tutti. Se nell’impresa sul campo dei friulani era stato Mark Ogden a fare la differenza con una doppia doppia da 25 punti e 10 rimbalzi, nel turno infrasettimanale sono stati i due lunghi italiani a mettere in difficoltà i romagnoli: Vildera ha chiuso con 14 punti, Del Cadia con 15 ed entrambe hanno tirato giù 6 rimbalzi a testa. Amancava Tomassini, ma non può bastare per spiegare una simile debacle.