Serieanews.com - 3 indizi che ci fanno temere che Garnacho al Napoli è proprio saltata

Leggi su Serieanews.com

al, ci sono treche lasciano pensare come la trattativa siache cicheal– SerieanewsKhvicha Kvaratskhelia, a metà stagione, ha preferito volare a Parigi, al PSG per una nuova sfida calcistica e soprattutto per rimpinguare notevolmente il suo conto in banca. Una scelta che di fatto il calciatore aveva maturato già da tempo, come poi ammesso da Antonio Conte. Da settimane il calciatore attraverso il suo entourage trattava con il club transalpino e l’epilogo di fatto è quello che poi conosciamo tutti.Fin dal giorno del suo addio, in casasi è aperto un punto interrogativo ed una domanda di non poco conto: come sostituire il miglior calciatore della Serie A nella stagione dello scudetto azzurro? Un quesito che ha trovato una sola risposta, Alejandro