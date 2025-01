Ilrestodelcarlino.it - Sanremo, Cecchetto difende Fedez: “Quel brano non offende nessuno”

Rimini, 30 gennaio 2025 – “Se si vieta adi cantare Bella stronza diinsieme a Marco Masini, quale sarà il prossimo passo? Impedire a Vasco Rossi di fare certe sue vecchie canzoni.?”. Claudio, che il Festival dil’ha presentato più volte, lo sa bene. “Ogni anno, prima e durante la kermesse all’Ariston, si scatenano sempre le polemiche e i facili moralismi”., e il produttore, talent scout e da alcuni anni ’regista’ della Notte rosa in Riviera, non ha dubbi. “Non ci vedo nulla di scandaloso nel duetto die Masini”. Per la consigliera Adriana Ventura, la Rai dovrebbe vietare il duetto perché ritiene la canzone di Masini violenta e sessista epotrebbe usare l’esibizione come vendetta contro l’ex moglie Chiara Ferragni. “La musica è musica.