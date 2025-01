Offerta ho Mobile 200 GB in 5G a 999€

.com - Offerta ho Mobile 200 GB in 5G a 9,99€

Leggi su .com

ho200 GB in 5G, chiamate ed SMS senza limiti a soli 9,99€ senza rimodulazioni e costi nascosti e sulla rete Vodafone, tra le migliori del panorama italiano per il5G. Le tariffe low cost di hoarrivano fino a 250 GB di dati mensili per soddisfare tutte le esigenza.La tariffa del virtuale di Vodafone può essere attivata direttamente online con spedizione gratuita della SIM al proprio domicilio.hoCon Sky hai tutto incluso e scontato: WiFi, TV, Cinema e Sportho200 GB in 5Gho, l’operatore virtuale del gruppo Vodafone, continua a rivoluzionare il mercato delle telecomunicazioni con le sue offerte competitive e flessibili.Grazie alle tariffe low cost, che includono fino a 250 GB di traffico dati, connessione in 5G e prezzi che partono da soli 6,99€ al mese, l’azienda si conferma come una delle migliori scelte per chi cerca qualità senza spendere troppo.