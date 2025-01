Ilrestodelcarlino.it - La madre della ragazzina adescata dal prof: va cacciato. “Ma resta in quella classe”

Ferrara, 30 gennaio 2025 – “Voglio, anzi pretendo, che quelessore venga immediatamente tolto dalladi mia figlia. Tolto da tutta la scuola. E che non abbia più a che fare con minorenni”. Non ha più lacrime Anna (il nome è di fantasia, ndr), l’uragano che le urla dentro è fatto di rabbia, incredulità, sbigottimento. “E poi – chiosa – ti dicono che devi denunciare.”. Lei è la mamma di una(di età inferiore ai 14 anni) di una scuola secondaria ferrarese di primo grado vittima di uno dei suoi docenti (48 anni), indagato per adescamento di minori. In un mese, così le indagini, dal 7 novembre al 16 dicembre, nel suo telefono sono stati trovati “oltre 10mila messaggi” con la giovane, molti “di natura sessuale”. Anna, quando inizia questo incubo? “Il 4 dicembre quando scopro, per puro caso, la chat nel telefono di mia figlia.