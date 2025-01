Dayitalianews.com - Incidente sulla litoranea, dramma sfiorato. Perde il controllo dell’auto e si ribalta

Dopo quelli andati in scena nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un grave sinistro nel Salento. Unha quasi rischiato di provocare una tragedia, ma per fortuna, poi, le conseguenze sono state ben meno gravi del previsto. Un uomo del posto, per cause ancora tutte da chiarire e specificare, ha perso ildella propria auto ed è andato a sbattere violentemente contro il muro di recinzione di un’abitazione che delimitava la carreggiata, per poirsi completamente con la vettura., miracolosamente illeso il conducenteL’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, esattamenteche collega Torre Suda, marina di Racale, e Capilungo, marina di Alliste, nel Sud Salento. Il conducente, che è andata completamente distrutta e si ètacarreggiata, è stato soccorso dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto ed hanno immediatamente prestato le prime cure del caso al malcapitato.