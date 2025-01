Ilveggente.it - In tre per Jannik Sinner: la corsa al team si fa affollata

, spuntano altri due nomi: la faccenda si fa intrigante.I suoi connazionali sono corsi al Quirinale a prendersi gli applausi delle istituzioni e, in particolare, del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lui, invece, ha preferito declinare l’invito e restare fedele alla linea annunciata quando, nei giorni scorsi, ha comunicato la volontà di ritirarsi dall’Atp di Rotterdam., continua il toto-coach: sognando la panchina del numero 1 (AnsaFoto) – Ilveggente.itVuole riposarsi il più possibile,, dopo le fatiche australiane, e ne ha ben donde. La preparazione a Dubai è stata faticosa e impegnativo è stato anche questo inizio di stagione, con un titolo e tutti quei punti da difendere. Ci sta, quindi, che abbia preferito eclissarsi per un po’ e dedicarsi a se stesso, invece di presenziare a tornei “minori” – anche nei Paesi Bassi doveva difendere il titolo, ma vabbè, non ha certo bisogno di punti in questo momento – ed eventi di vario genere.