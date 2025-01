Ilfattoquotidiano.it - Il Garante della privacy blocca Deepseek in Italia: “Decisione a tutela dei dati degli utenti”

Ilha disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione del trattamento deini nei confronti di HangzhouArtificial Intelligence e di BeijingArtificial Intelligence, le società cinesi che forniscono il servizio di chatbot. Il provvedimento di limitazione, adottato adeini, fa seguito alla comunicazione delle società ricevuta giovedì in risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità, il cui contenuto, si legge in un comunicato, “è stato ritenuto del tutto insufficiente“. Già da martedì l’app dirisultava non più scaricabile dagli store online.Articolo in aggiornamentoL'articolo Ilin: “dei” proviene da Il Fatto Quotidiano.