Isaechia.it - Fedez e Chiara Ferragni, quanti follower ha perso lui (e quanti ne ha guadagnati lei) dopo gli scandali delle scorse ore

Leggi su Isaechia.it

Il gossip del momento è sicuramente la storia infinita tra gli ex coniugi Ferragnez. Fabrizio Corona negli ultimi giorni ha sganciato una vera e propria bomba, svelando la vita parallela cheavrebbe condotto contemporaneamente al suo fidanzamento e al suo matrimonio con. Il rapper avrebbe coltivato, infatti, una storia d’amore con Angelica Montini durata anni., per la prima volta dalla fine della loro storia d’amore, ha vuotato il sacco nelle sue Instagram Stories raccontando tutta la sua verità (clicca QUI per i dettagli).In tutto questo, l’ex re dei paparazzi ha annunciato sui suoi canali che si occuperà ancora di questa storia, concentrandosi sui tradimenti che l’imprenditrice digitale avrebbe perpetrato ai danni dell’ex marito (a suo dire, c’entra anche Achille Lauro).