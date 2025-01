Inter-news.it - De Vrij, tendenza invertita grazie al lavoro. Inter ha una sola opzione!

Leggi su Inter-news.it

Stefan Deè indubbiamente uno dei protagonisti degli ultimi mesi dell’, sia in campionato che in Europa. Chiamato a sostituire Francesco Acerbi, senza avere a sua volta dei ricambi nel ruolo di difensore centrale, il difensore olandese ha dimostrato con evidenza il suo intatto valore.CHE RENDIMENTO – Stefan Deha sorpreso coloro che ritenevano la sua esperienza con l’destinata a concludersi nel 2025. E lo ha fatto con la forza del, del sacrificio, della pazienza fondata sulla consapevolezza del fatto di poter ancora dare tanto all’e al calcio italiano. Il compito da assolvere non era per nulla semplice, trattandosi di sostituire Francesco Acerbi, il pilastro del reparto difensivo nerazzurro. Ma l’olandese ha dimostrato di poterlo svolgere con la massima efficienza possibile, nonostante l’assenza di reali sostituti nel proprio ruolo e il lievissimo turnover di Simone Inzaghi sul punto.