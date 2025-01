Juventusnews24.com - Danso Juventus (Sky), il Lens è pronto ad accettare quest’offerta dei bianconeri: cosa manca per chiudere l’affare

di RedazioneNews24, il difensore si avvicina a Torino: tutti i dettagli sule l'offerta deiSono ore caldissime per il calciomercato Juve che sta lavorando sia in uscita che in entrata. Ipotrebbero prestoil colpodal. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club francese èadl'offerta della Vecchia Signora: un prestito secco di 2.5 milioni più 1.5 di bonus.Isono avanti rispetto al Rennes: si aspetta l'accettazione formale dell'offerta.