Addio angelo Gregorio morto a 16 anni prima la malattia poi il tragico incidente

Un nuovo dramma della strada si è portato via per sempre un giovanissimo.ad appena 16, dopo un gravestradale mentre si trovava alla guida della sua moto. Con lui, seduta sul sedile posteriore, c’era un’amica che è rimasta ferita in modo grave. Infatti, per la coetanea c’è stato il trasferimento d’urgenza in ospedale, dove è in prognosi riservata.Perinvece non c’è stato nulla da fare ed èpraticamente sul colpo. Stando ad unaricostruzione dei fatti, stava facendo ritorno a casa dopo aver prelevato una sua amica, che doveva restare a cena con lui. Ma non ha mai potuto raggiungere la sua abitazione, a causa dello schianto fatale contro un’automobile.Leggi anche: Tamponamento choc in autostrada, donna 45enne muore in un inferno di lamiere: vigili del fuoco e ambulanze sul postoin uncon la sua moto: aveva 16Bertoli èa Mestre, in zona Asseggiano, intorno alle ore 21.