Ilgiorno.it - World Cancer Day, tutti gli appuntamenti a Lodi e provincia: screening gratuiti dei tumori al colon-retto, collo dell’utero, prostata e mammella

Leggi su Ilgiorno.it

, 129 gennaio 2025 – Sono numerose le iniziative messe in programma nelgiano nei prossimi giorni in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, fissata per il 4 febbraio e che intende aumentare la consapevolezza della popolazione nei confronti delle attività di prevenzione contro i. Iniziative per la Giornata Mondiale contro il Cancro Martedì prossimo, innanzitutto, agli sportelli Cup dei presidi ospedalieri e delle Case di comunità (a, Codogno, Sant’Angelo e Casalpusterlengo) per l’intera giornata saranno distribuiti materiali informativi sul valore e l’utilità deglioncologici. Nell’atrio dell’ospedale di, sarà allestito un punto informativo sullodella cervice uterina: dalle 9 alle 11 le ostetriche del presidio saranno a disposizione delle donne interessate per rispondere a quesiti e dubbi sulle modalità di prevenzione della patologia oncologica, sui test diPap-test e HPV test, sui fattori di rischio del tumore del, sull’importanza della diagnosi precoce e sui benefici dello