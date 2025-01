Lanazione.it - "Spogliatoi fatiscenti e poca igiene. Viene meno il diritto allo sport"

Leggi su Lanazione.it

PISTOIANon sembrano destinate a terminare le problematiche legate all’impiantisticaiva a Pistoia. Ad alzare la voce, stavolta, è stato il Pistoia Nord, attraverso una lettera scritta congiuntamente da un gruppo di genitori dei ragazzi che militano nella formazione Allievi. La società girossa ha la propria casa base al campoivo Edy Morandi, che ormai da anni è al centro di un progetto per il quale non è ancora arrivato però il semaforo verde. Le varie squadre del Pistoia Nord sono quindi costrette a cercare collocazione, per gli allenamenti, in altre strutture, tra le quali quello di Pistoia Ovest. Proprio nell’impianto di Via dell’Ombrone, il club girosso ha riscontrato diversi problemi logistici, legati sia allecondizioni degliche a vari problemi come reti di recinzione bucate, tombini pericolosi e una generale condizione di cattiva manutenzione.