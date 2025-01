Lanazione.it - Maxi intervento. Possibili disagi in 16 comuni

Leggi su Lanazione.it

multiplo di AdF sulla dorsale Fiora in programma domani in cinque punti della dorsale situati nelle località Usi a Roccalbegna, Stazione a Roccastrada, Vetulonia a Castiglione della Pescaia e Ravi a Gavorrano. I lavori vedranno complessivamente impegnate un totale di 30 persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne. "Si tratta di interventi che non possono essere eseguiti ad acqua aperta – si spiega da AdF –; grazie a un grande impegno sono stati riuniti in un’unica giornata, così da chiudere il flusso idrico una sola volta, a partire dalle 8, riducendo il più possibile l’impatto dei lavori sul servizio ai cittadini. AdF metterà inoltre in campo tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare notevolmente idisservizi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili".