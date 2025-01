Udine20.it - La Jolly Handball Campoformido convince dalla Serie B all’Under 14

Tutte le squadre dellasono scese in campo questo weekend raccogliendo tre vittorie e un pareggio.Il fine settimana dellacomincia con un sabato di fuoco. I primi a scendere in campo sono gli Under 18 Sacer Group che, sostenuti dai propri tifosi, affrontano in trasferta la Pallamano Trieste. Come ogni derby degno di questo nome, anche la partita tra le due squadre del Friuli – Venezia Giulia iscritte al campionato, si gioca punto a punto. I friulani sono al completo, ma la squadra di casa costringe a faticare più del previsto. A 7 minutifine il punteggio segna 25-24 per il Trieste, ma la Sacercon una volata finale supera gli avversari e festeggia la vittoria finale per 27-28. Antonutti (autore di 11 reti) e compagni consolidano così il terzo posto in classifica, ma c’è ancora margine di miglioramento per mantenere una prestazione più costante.