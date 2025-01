Ilrestodelcarlino.it - I trattori al porto: "Piccole realtà da salvare"

È iniziata ieri mattina aldi Ravenna, uno dei principali scali per la movimentazione dei cereali, la ‘protesta dei’ con il presidio del Coapi (il Coordinamento Agricoltori Pescatori Italiani) che resterà nel piazzale della Colacem in via Classicana fino a venerdì 31 gennaio. Un gruppo si è fermato tutta la notte e la manifestazione riprenderà oggi. Le iniziative si sviluppano contemporaneamente anche in altre località ed è confermato che il 2 febbraio isi muoveranno verso ildi Cesenatico per unirsi alla protesta dei pescatori, due categorie accomunate dalle stesse difficoltà. Il concentramento è iniziato alle 8.30, per arrivare alle 14 con un’ottantina di mezzi schierati. Una manifestazione pacifica, spontanea, che ieri non ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.