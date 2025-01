Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-01-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di sfollati palestinesi 300.000 secondo NAS sono tornati nel nord della striscia di Gaza mentre ci si prepara un nuovo scambio di ostaggi la gioia di chi è ritorna è smorzata dalle macerie stai dando la strada sulla quale vi girano le truppe israeliane è pronta fra poco su minaccia attesa per la liberazione dei prossimi saggi giovedì La Girata diffuso un video di erbe la cui mancata Liberazione sabato scorso che ha fatto sospendere via libera verso nord un altro scambio nell’uovo sabato morti 8 dei 33 ostaggi della Giada ha 18 anni della sospensione e riparte la missione di l’Unione Europea è orban al valico di rafah è una missione di grande importanza anche simbolica detto tajani l’abominio del Piano Gazzetta di persecuzione di sterminio del popolo ebraico in Italia trovo anche la complicità del regime faccia attraverso l’infamia delle leggi razziali e il coinvolgimento nella arteria mente nelle deportazioni così la premier meloni ha commentato ieri il giorno della memoria annunciando anche un piano Nazionale contro la dopo le celebrazioni di ieri ad Auschwitz oggi sarà la volta del Quirinale dove attesa anche la premier non si placano le polemiche con la comunità ebraica di Ibiza su ruolo dell’anpi indagato iscritti a parte ieri notte aSe Israele avesse bombardato i treni per Asti schierati con i tre grandi darsi usati come arma transgender via dell’Esercito leoniron Dom per gli Stati Uniti Donald Trump mette mano a tamburo battente alle sue promesse elettorali firmerò qua critico TV a breve fra questi c’è l’ordine per la costruzione di un sistema di difesa missilistico che si era tutto Made In America ha detto il presidente non c’è nulla che non possiamo fare L’importante è che il partito repubblicano esperto lettera dopo la protesta della Colombia Infine capitolata per la deportazione Dei migranti la volta del Brasile che ha giudicato degradante il trattamento riservato ai propri concittadini e ha convocato era americano la notizia che la tua intelligenza artificiale cinese sarebbe la più scaricato d’America scuote Wall Street con il Nasdaq che sacrifica il 307 appunti di un Dow Jones + 75 con Tokyo che segui l’onda con un ribasso dello 0 37 di apertura La fuga dei tecnologi americane in Russia in poche ore 108 miliardi di capitalizzazione per i colossi americani del settore 20,1 miliardi solo per il principale competitor di diptyque via che tuttavia Definisci l’avanzata di Dixie con un’eccellente Progresso per l’intelligenza artificiale secondo Donald Trump è tornato decidendi Severo e nessuno lo sa è positivo diptyque dovrebbe essere un campanello di allarme intanto l’app cinese registro la serie di Cyber attacchi Mediobanca si prepara bocciare l’offerta di scambio lanciata da MPS con il benestare del governo l’appoggio di Delfi nel gruppo Caltagirone azionisti forti assieme a Milano e Trieste sede di quelle generali riconosciute come l’obiettivo Monte riguardata da un punto di vista finanziario e senza la condivisibili logica industriale con le perplessità emerse anche in borsa Dov’è il Monte ieri ha perso un altro 2% 6:30 €6 di Banca Etruria di venerdì la procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per gli architetti di fama internazionale Stefano Boeri e Cino Zucchi indagati per turbativa d’asta nell’inchiesta sul concorso di progettazione internazionale per la realizzazione della nuova bike la Biblioteca Europea di informazione e cultura che dovrebbe sorgere m 2023 nella zona di Porta Vittoria la richiesta che ipotizza conclusione delle due architetti vincitore è stata notificata per l’interrogatorio che ti terrà il 4 febbraio davanti al GIP che dovrà valutarla sorpreso È molto turbato Boeri Attendo con fiducia l’incontro con il giudice chiedile a ferma è tornata regolare in serata la circolazione sulla linea dell’alta velocitàNapoli per un inconveniente tecnico in prossimità di Anagni la circolazione rallentata ieri con ritardi di oltre 60 minuti Deviazioni di percorso I maggiori disagi alla stazione dell’alta velocità di Napoli Afragola dove una quindicina di treni in partenza in arrivo avuto ritardi consistenti oggi 4 ore di sciopero sulla Circumvesuviana per protestare contro gli scontri tra tifoserie di domenica con gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori e per sollecitare installazione di impianti di videosorveglianza ed è tutto anche per questa edizione Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa