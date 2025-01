Inter-news.it - Sassuolo-Inter Women: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

è la sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Dopo il pareggio nella sfida dell’andisputata in casa, le nerazzurre di Gianpiero Piovani proveranno adesso a strappare il passo per la semifinale. Ecco tutte le informazioni utili su.COPPA ITALIA FEMMINILE IN CAMPO – L’di Gianpiero Piovani, dopo aver pareggiato all’anin casa per 1-1, torna in campo per una nuova sfida di Coppa Italia Femminile. Nella match di ritorno dei quarti di finale giocherà in trasferta contro ildi Salvatore Colantuono. Ma quando e dove si gioca? L’appuntamento è fissato per oggi – martedì 28 gennaio – dalle ore 18:00, quando è previsto il fischio d’inizio presso lo Stadio Enzo Ricci di(MO).