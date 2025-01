Lanazione.it - Pisa, domani l'event spinning a cento giorni dall'inizio del Giro d'Italia

Leggi su Lanazione.it

, 28 gennaio 2025 - In programmaun grandeo sportivo e culturale in occasione deideld'. A distanza di 45 anni'ultima volta,nel 2025 ospita una tappa del. Simbolicamente, nella stessa data di quel lontano 1980, il 20 maggio, la Torre sarà il traguardo dello Stage 10, una spettacolare tappa cronometro Lucca-. Nel 2025celebra anche l'anniversario dei 100 anni dal primo arrivo deld’. Era il 20 maggio 1925 quando i ciclisti, partiti da Arenzano, giunsero nella città della Torre. Nella giornata di, la Torre si illuminerà di rosa per festeggiare il ritorno in città di una delle gare ciclistiche più seguite e amate in tutto il mondo. Il programma. Ore 16.a cura di Fispin Ore 18. Illuminazione della Torre.