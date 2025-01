Ilfattoquotidiano.it - Morto davanti all’Ufficio immigrazione, le opposizioni chiedono informativa a Piantedosi. Grimaldi: “Serve intervento, è già tardi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Quello che non doveva succedere è successo: un anziano si è messo in filastranieri di via Patini a Roma questa notte ed èper chiedere un appuntamento“. Lo ha detto il deputato di Avs Marconell’Aula della Camera, dove è intervenuto per chiedere chiarimenti sul caso dell’uomo ritrovato senza vita a pochi metri ddella Questura di Roma. “Lo chiedo a: essere migranti significa essere cittadino di serie B? Perché una persona deve dormireun ufficio? Siamo di fronte al razzismo di Stato, è una cosa gravissima, chiediamo un’”, ha attaccato. “Ci associamo a questa richiesta e alle parole dell’onorevole”, è intervenuto Fabrizio Benzoni (Azione). “Ci uniamo alla richiesta dell’al governo – le parole di Maria Elena Boschi di Iv -Il governo venga in Aula con urgenza”.