Lecco al lavoro con la motosega | giardiniere si taglia una gamba

Un incidente sul lavoro sconvolge Lecco: un giardiniere di 76 anni, mentre operava con la motosega, si è ferito gravemente alla gamba. Nonostante l’età vicina agli 80 anni, il suo impegno nel curare i giardini lo ha portato a rischiare la vita. La prognosi di 30 giorni evidenzia la gravità dell’accaduto. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza, a qualsiasi età.

Lecco, 2 luglio 2025 – Un lavoro pericoloso nonostante l' età più vicina agli 80 che ai 70. Questa mattina un giardiniere di 76 anni si è infortunato mentre stava tagliando alcune piante a Lecco. Si è tagliato una gamba con una motosega. Ha rischiato grosso, perché la prognosi per lui è di 30 giorni. Ora è ricoverato in ospedale. L'incidente sul lavoro è successo intorno alle 9 in via Bruno Buozzi, vicino al centro sportivo comunale del Bione. Il 76enne, che si è quasi amputato da solo una gamba e non si è reciso la femorale per pochi centimetri appena, è stato soccorso dai sanitari dell'automedica di Areu e dai volontari della Croce verde di Bosisio Parini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, al lavoro con la motosega: giardiniere si taglia una gamba

