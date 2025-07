Nel 2025 cala del 5% il numero dei Comuni ‘rifiuti free’

Il 2025 si rivela un anno di sfide e progressi per la raccolta differenziata in Italia. Secondo la XXXII edizione di “Comuni Ricicloni” di Legambiente, il numero di comuni ‘Rifiuti Free’ cala leggermente del 5%, attestandosi a 6.216. Questo trend invita a riflettere sulle strategie di sostenibilità e sull’impegno collettivo necessario per mantenere alta la qualità della nostra gestione dei rifiuti. È il momento di agire con ancora più determinazione.

Roma, 2 luglio 2025 – In Italia il 2025 è un anno di sali e scendi per la raccolta differenziata. A scattare questa fotografia è la XXXII edizione di " Comuni Ricicloni" di Legambiente. Su 7896 comuni italiani, scendono a 663 quelli 'Rifiuti Free' che mantengono la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 kgabanno. Un dato per la prima volta in lieve calo, con un -5% rispetto allo scorso anno, quando i comuni rifiuti free erano ben 698. Un segnale da non sottovalutare se si pensa che ad oggi questi comuni rappresentano ancora solo l'8,4% dei 7896 comuni italiani.

