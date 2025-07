Rinviata al 14 riunione a ministero Lavoro su cigs ex Ilva

Il futuro dei dipendenti ex Ilva si prende una pausa: il Ministero del Lavoro ha rinviato al 14 luglio l'incontro sulla Cigs, originariamente previsto per domani. Questa decisione, motivata dalla volontà di approfondire e valutare con cura la complessa crisi in corso, sottolinea l’importanza di un confronto più approfondito. Resta forte l’attenzione delle parti coinvolte, che continueranno a lavorare per trovare soluzioni efficaci e sostenibili.

Il ministero del Lavoro ha rinviato l'incontro con le organizzazioni sindacali sulla cigs ai dipendenti ex Ilva da domani, 3 luglio, alle ore 11 del 14 luglio prossimo. La scelta è stata fatta "al fine di consentire più complessive e puntuali valutazioni della crisi in atto", si legge nella lettera arrivata ai sindacati.

