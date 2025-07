Droga Bologna blitz nei garage Acer del Pilastro Un arresto

Alba di saggezza e fermezza a Bologna, dove un blitz nei garage Acer del Pilastro ha smascherato un giro di droga minato da traffici illeciti. L’operazione congiunta tra Comune, Acer e polizia locale ha portato all’arresto di un marocchino di 34 anni, sorpreso in possesso di cocaina e un chilo di marijuana. Un’azione decisa per ripristinare sicurezza e tranquillità nelle nostre comunità , dimostrando ancora una volta che la legalità prevale.

Bologna, 2 luglio 2025 – Un intervento all’alba di questa mattina ha scoperchiato un traffico di droga nei garage Acer al Pilastro. A conclusione di un’operazione congiunta tra Comune di Bologna, Acer e polizia locale, è stato arrestato un marocchino di 34 anni trovato in possesso di cocaina e di un chilo di marijuana. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un’autorimessa nelle palazzine di edilizia popolare di via Deledda, Trauzzi e Natali. Il blitz è scattato a seguito di numerose segnalazioni dei residenti che avevano notato movimenti sospetti nelle corsie dei garage. Proprio grazie alla collaborazione dei cittadini, i cani antidroga hanno condotto gli agenti e il personale dell’ufficio disciplina di Acer fino al box dove si trovava l’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Droga Bologna, blitz nei garage Acer del Pilastro. Un arresto

