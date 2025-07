Roma liberata l’area dell’Autoricambi a Pietralata | si accelera sullo stadio

Roma celebra un importante traguardo: l’area dell’autoricambi a Pietralata è finalmente libera, segnando la fine di un lungo contenzioso tra commercianti e istituzioni. Dopo anni di attese e battaglie legali, il TAR ha dato il via libera definitivo, aprendo la strada a nuove prospettive di sviluppo e rinnovamento per questa zona strategica. Ora si accelera sul progetto dello stadio, puntando a un futuro più sostenibile e vibrante per la Capitale.

Come riportato da Il Romanista, da oggi l’area occupata finora dall’Autoricambi a Pietralata è ufficialmente libera. Si chiude così un lungo contenzioso legale e amministrativo tra i titolari dell’attività commerciale e le istituzioni capitoline. L’ultima parola era stata del TAR, che aveva respinto la richiesta di sospensiva dei ricorrenti, aprendo la strada a un accordo bonario firmato lo scorso mese. Da oggi l’accordo è pienamente esecutivo. Per la Roma, si tratta di un passaggio cruciale. Su quel terreno si potranno infatti ora effettuare alcune delle indagini archeologiche fondamentali per la stesura del progetto definitivo del nuovo stadio, previsto nell’area di Pietralata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, liberata l’area dell’Autoricambi a Pietralata: si accelera sullo stadio

