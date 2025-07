Cinquanta gradi

Hanno portato con sé un messaggio di urgente attenzione e speranza. La visita al carcere Sant'Anna di Modena ha rivelato un quadro drammatico di sovraffollamento e condizioni disumane, lasciando i parlamentari profondamente colpiti. La loro testimonianza vuole scuotere le coscienze e spingere verso soluzioni concrete. È tempo di agire per restituire dignità a chi è rinchiuso e migliorare un sistema in crisi.

C'è caldo e caldo. E c'è animale e animale. La scorsa settimana i parlamentari del Pd Enza Rando e Stefano Vaccari hanno fatto un sopralluogo nel carcere Sant'Anna di Modena. Sono usciti con le lacrime agli occhi. A parte il sovraffollamento (586 detenuti quando dovrebbero essere al massimo 372) e le condizioni disumane (non è possibile togliere le cimici dai letti perché non ci sono soldi sufficienti per la disinfestazione), Rando e Vaccari hanno riscontrato una temperatura nelle celle del secondo piano oscillante tra i 48 e i 50 gradi. Increduli, hanno annunciato un'interrogazione al governo che, hanno detto, ha il dovere di tutelare i cittadini che devono scontare una pena e non essere sottoposti a tortura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinquanta gradi

In questa notizia si parla di: gradi - cinquanta - caldo - animale

? GIORNI DI FUOCO. DA DOMANI A LUNEDI' TEMPERATURE ANCHE 7° SUPERIORI ALLA MEDIA L'ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE. IL GIORNO PIU' CALDO SARA' QUELLO DI DOMANI CON PUNTE DI 38° GRADI SULLE COSTE CHE POTREB Vai su Facebook

Ondate di calore, weekend da bollino rosso a Napoli: le temperature previste; Caldo estremo a Milano e Brescia: fino a 37,5 gradi. I 10 consigli per resistere all’afa; Più di un terzo della Terra rischia di diventare inabitabile per gli over 60: il motivo in uno studio.

Caldo record, anche gli animali soffrono. Al Bioparco di Roma ghiaccioli e tuffi in piscina - La morsa dell’anticiclone Pluto non molla, dunque lo staff zoologico e veterinario del Bioparco di Roma adotta degli accorgimenti che aiutano agli animali di affrontare le temperature altissime di que ... Scrive rainews.it

Caldo record in Europa, al Berlin Zoo scatta il piano rinfrescante per gli animali - I guardiani dello zoo di Berlino hanno fatto fare una doccia rinfrescante agli animali per farli stare meglio vista l'ondata di caldo estremo che ha colpito ... Secondo msn.com