Caldo record trevigiano 57enne stroncato da un malore sulla spiaggia della Sardegna durante la vacanza Poco distante morto anche un 75enne

Un’estate da record per il caldo in Italia ha portato a tragiche conseguenze, tra cui la scomparsa di un uomo di 57 anni a Treviso e di un altro di 75 anni in Sardegna. La cronaca di questa giornata evidenzia i rischi legati alle alte temperature, che colpiscono anche i più forti. È fondamentale conoscere i segnali e adottare comportamenti corretti per prevenire queste tragedie.

Un 57enne di Treviso è morto a causa di un malore dovuto al grande caldo sulla spiaggia a San Teodoro, sulla spiaggia di Lu Impostu, oggi, 2 luglio. Il trevigiano è il secondo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Caldo record, trevigiano 57enne stroncato da un malore sulla spiaggia della Sardegna durante la vacanza. Poco distante morto anche un 75enne

“È morta per il caldo”. Tragedia in spiaggia: Antonietta era in vacanza con la famiglia - Una giornata di relax si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Torino di Sangro, dove Antonietta, in vacanza con la famiglia, ha perso la vita a causa del caldo estremo.

