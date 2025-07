Collettivo P38 al Cinzella Festival patrocinato dal comune Fsp Polizia di Stato | Cultura non è cavallo di Troia di chi glorifica terrorismo

È incomprensibile e inquietante che l’Amministrazione di Grottaglie e l’Inail abbiano patrocinato il Cinzella Festival, ospitando il collettivo P38, noto per i suoi riferimenti alle Brigate Rosse e alla lotta armata. Questa scelta solleva domande sulla responsabilità culturale e sulla tutela del ricordo delle vittime. La nostra segreteria condanna fermamente questa iniziativa e invita a riflettere sull’importanza di promuovere valori di pace e legalità.

Tarantini Time Quotidiano Apprendiamo con sconcerto e profonda indignazione che l’Amministrazione comunale di Grottaglie e l’Inail hanno concesso il patrocinio al Cinzella Festival, manifestazione che si terrà nei prossimi giorni alle Cave di Fantiano, e che vedrà la partecipazione del collettivo musicale P38, noto per i suoi riferimenti espliciti agli anni di piombo, alle Brigate Rosse e alla lotta armata. Come segreteria provinciale della FSP Polizia di Stato, non possiamo non esprimere tutto il nostro sgomento per quella che riteniamo una scelta istituzionale gravissima e profondamente irrispettosa nei confronti delle Forze dell’Ordine e di tutte le vittime del terrorismo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it