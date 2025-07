Microsoft licenzia 9 mila dipendenti | è il più grande taglio dal 2023

Microsoft si prepara a compiere il suo più grande taglio di personale dal 2023, con fino a 9.000 licenziamenti, pari al 4% della forza lavoro globale. Un drastico passo che segna un momento di grande trasformazione per il colosso tech, già segnato da due precedenti ondate di tagli quest’anno. Questa decisione riflette le sfide del settore e le strategie per adattarsi a un mercato in continua evoluzione. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro dell’azienda?

Microsoft è pronta a licenziare fino al 4 per cento dei dipendenti dell’azienda – cioè più di 9 mila persone – nel più grande round di licenziamenti dal 2023. Lo scrive il Seattle Times, citando fonti del colosso Usa che hanno confermato la notizia. La mossa della multinazionale fondata da Bill Gates, che ha più di 228 mila dipendenti nel mondo, segue le due ondate di tagli di maggio e giugno 2025, che hanno visto l’allontanamento di oltre 6 mila lavoratori, di cui quasi 2.300 nella sola sede di Washington. «Continuiamo ad adottare i cambiamenti necessari per posizionare al meglio la società per il successo», ha detto a Bloomberg un portavoce di Microsoft. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Microsoft licenzia 9 mila dipendenti: è il più grande taglio dal 2023

In questa notizia si parla di: mila - dipendenti - microsoft - licenzia

Porta alla cena aziendale 180 dipendenti di una Rsa pubblica, per il direttore finisce male: perché deve restituire 6 mila euro - Una cena aziendale da quasi 6mila euro per 180 dipendenti e dirigenti dell'Azienda pubblica di servizi alla persona di Levico ha portato a gravi conseguenze.

Microsoft annuncia 9 mila licenziamenti, colpiti anche i team Xbox e personale commerciale; Microsoft, taglia del 3% alla forza lavoro: licenziati 6.000 dipendenti. Ecco perché; Microsoft taglia il 3% della sua forza lavoro: oltre 6 mila posti di lavoro a rischio, partiti gli avvisi ai dipendenti.

Microsoft annuncia 9 mila licenziamenti, colpiti anche i team Xbox e personale commerciale - La mossa segue le due ondate di tagli di maggio e giugno che hanno visto Microsoft licenziare oltre 6. Come scrive msn.com

Microsoft licenzia 9000 dipendenti, adesso è ufficiale. Chi è stato colpito dalla tagliola - Microsoft ha avviato un nuovo round di licenziamenti che coinvolgerà circa 9000 dipendenti, pari a meno del 4% della forza lavoro globale. hwupgrade.it scrive