Biografia dell’orgoglio italiano Angelo Repoli campione del biliardo all’italiana moderno

Angelo Repoli, orgoglio italiano e campione di biliardo all’italiana moderno, incarna passione e talento sulle tavole verdi. Con una carriera ricca di successi, è attualmente pilastro del team G.T. Angolo 50 ASD, partecipando al prestigioso Campionato Italiano di Serie A della Federazione Italiana Biliardo Sportivo. Amato non solo per i risultati individuali, ma anche per le sue prestazioni decisive in coppia, Repoli continua a scrivere pagine di eccellenza nel panorama sportivo nazionale. Tra i...

Attualmente è atleta di punta del team G.T. Angolo 50 ASD, con cui partecipa al Campionato Italiano a squadre di Serie A, una delle massime competizioni nazionali della Federazione Italiana Biliardo Sportivo. All’interno della squadra, Repoli è apprezzato non solo per i risultati individuali ma anche per le prestazioni decisive nei match a coppie, che hanno spesso contribuito a determinare l’esito degli incontri di campionato. Tra i riconoscimenti più significativi della sua carriera si annoverano diversi titoli e piazzamenti nei tornei nazionali e regionali, oltre alla recente collaborazione con il marchio Ares per la creazione della stecca personalizzata “War Machine”, una signature cue che porta il suo nome e che riflette il suo stile di gioco deciso e meticoloso. 🔗 Leggi su Citypescara.com

