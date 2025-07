L’Fbi smantella una rete di spie cinesi L’obiettivo era la Marina

Un'operazione senza precedenti ha smantellato una rete di spie cinesi negli Stati Uniti, con un focus particolare sulla marina. Venerdì scorso, due cittadini cinesi sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio e reclutamento per conto del ministero della Sicurezza di Stato di Pechino. La scoperta mette in luce le tensioni tra le superpotenze e la minaccia di attività clandestine che minano la sicurezza nazionale americana. È un episodio che evidenzia quanto sia cruciale vigilare sui rischi dell'intelligence straniera.

Due cittadini cinesi sono stati arrestati venerdì scorso negli Stati Uniti con l’accusa di aver condotto operazioni di spionaggio e reclutamento per conto del ministero della Sicurezza di Stato cinese, l’agenzia di intelligence estera di Pechino. La notizia è stata resa nota dal Dipartimento di Giustizia americano, che ha sottolineato la gravità delle attività clandestine poste in essere da questi agenti, entrambi accusati di non aver notificato la loro attività al procuratore generale degli Stati Uniti, come previsto dalla legge. Entrambi gli imputati rischiano fino a dieci anni di carcere e multe fino a 250. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Fbi smantella una rete di spie cinesi. L’obiettivo era la Marina

In questa notizia si parla di: cinesi - smantella - rete - spie

“La Spagna è terribile per quello che ha fatto. È l’unico Paese che non paga la sua quota. Quando negozieremo un accordo commerciale, la faremo pagare il doppio.” Trump ha parlato. Come sempre: da gangster. Minaccia, insulta, ricatta. E pretende che chiu Vai su Facebook

L'Ucraina smantella rete di spionaggio ungherese: Valutavano possibile futura incursione militare; Da paradiso dei ricchi a covo di spie cinesi: il caso Singapore.

Kiev smantella una rete di spie ungheresi in Transcarpazia - MSN - Le autorità ucraine affermano di aver smantellato una rete di spie ungherese operante sul loro territorio, sostenendo che Budapest stava raccogliendo dati militari sensibili con l'obiettivo ... Secondo msn.com

Stati Uniti a corto di spie in Cina: così la Cia non ha la minima idea dei piani della leadership di Pechino - Stati Uniti a corto di spie in Cina: così la Cia non ha la minima idea dei piani della leadership di Pechino. Lo riporta milanofinanza.it