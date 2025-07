Dramma a San Martino Siccomario auto finisce nel canale | morta la donna al volante

Una tragedia sconvolge San Martino Siccomario: una donna perde la vita in un tragico incidente mentre guidava una Fiat 600 bianca. La sua auto è finita nel canale lungo una strada sterrata, lontano dalla via principale. La comunità è sotto shock di fronte a questa perdita improvvisa e dolorosa. Restiamo vicini ai familiari e agli amici colpiti da questa immane perdita.

San Martino Siccomario (Pavia), 2 luglio 2025 - Quando la sua auto è stata vista nel canale a bordo della strada, per lei non c'era ormai purtroppo più nulla da fare. E' stata trovata già priva di vita la donna al volante di una Fiat 600 bianca, uscita di strada in via Piemonte a San Martino Siccomario. Non sulla strada principale, ma sulla stretta stradina sterrata che porta al Pura Vida Farm, noto in zona per il "Villaggio delle zucche" in autunno ma sempre attivo come area per eventi, con ristorante, piscina e campi da tennis, con gli spazi che in questo periodo di giorno vengono utilizzati più che altro come centro estivo per bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it