Espropri a Coroglio la protesta dei residenti lunedì | Non siamo fantasmi Invitalia ci riceva

Gli abitanti di Coroglio si preparano a una mobilitazione: lunedì 7 luglio, davanti alla sede di Invitalia a Napoli, manifesteranno contro l’esproprio che li riguarda da anni. Proprietari, inquilini e gestori dei locali si dicono stanchi di essere trattati come fantasmi e chiedono un confronto reale. È ora di ascoltarli: basta silenzi e promesse non mantenute, il tempo di una risposta concreta è arrivato.

"Siamo stufi di essere trattati come fantasmi". Gli abitanti di via Coroglio danno appuntamento a lunedì 7 luglio, fuori la sede di Invitalia a Napoli. Sono proprietari di case, inquilini e gestori dei locali. In un comunicato, annunciano che "è stato rinnovato il vincolo preordinato all'esproprio sui nostri immobili per ulteriori 5 anni", nel Borgo di Coroglio a Bagnoli. La procedura rientra nel Programma di Risanamento Ambientale e di rigenerazione Urbana (Praru). Ma contestano le valutazioni delle loro proprietà. " Invitalia – sostengono -, vuole che siamo noi a dover pagare i danni dell'inquinamento di una fabbrica imposta dallo Stato, svalutando i nostri immobili e cacciandoci dalle nostre case".