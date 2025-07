Salerno Danza Festival 2025 | dal 4 al 6 luglio ad Ascea Velia le più importanti compagnie del panorama italiano e internazionale

Preparati a vivere un’estate all’insegna dell’eccellenza artistica con il Salerno Danza Festival 2025, dal 4 al 6 luglio nel suggestivo Parco Archeologico di Ascea-Velia. Tre giorni di spettacoli straordinari che uniscono potenza, riflessione e lirismo, portando in scena le più importanti compagnie italiane e internazionali. Un evento imperdibile per gli amanti della danza contemporanea, che si conferma come uno dei momenti più attesi del panorama culturale italiano.

Il Salerno Danza Festival 2025 approda nel cuore del Parco Archeologico di Ascea-Velia con tre giornate di danza contemporanea che coniugano potenza fisica, riflessione sociale, lirismo e visione internazionale. Dal 4 al 6 luglio, il cartellone della rassegna, curata dal CDTM, propone sei spettacoli firmati da Asmed – Balletto di Sardegna, MM Contemporary Dance Company, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Salerno Danza Festival 2025: dal 4 al 6 luglio ad Ascea Velia le più importanti compagnie del panorama italiano e internazionale

In questa notizia si parla di: danza - salerno - festival - luglio

Salerno Danza d'aMare: l’evento dell’estate torna a far sognare - Salerno Danza d’aMare torna dal 17 al 20 luglio 2025, trasformando la città in un palcoscenico di emozioni e danza.

L'EVENTO - Salerno Danza Festival 2025: dal 4 al 6 luglio ad Ascea Velia le più importanti compagnie del panorama italiano e internazionale https://napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/l-iniziativa-salerno-danza-festival-2025-dal-4-al-6-luglio-ad-asce Vai su X

Salerno Danza Festival 2025 Dal 26 giugno al 29 luglio, 29 spettacoli di danza contemporanea in 5 location straordinarie della provincia di Salerno, tra cui i siti archeologici di Velia e Pontecagnano. ? Ingresso 3€, gratuiti su prenotazione al Teatro Kamar Vai su Facebook

Salerno Danza Festival 2025 dal 4 al 6 luglio ad Ascea Velia; Salerno Danza Festival fa tappa a Velia nel sito archeologico: in scena sei spettacoli; Salerno Danza Festival 2025: 29 spettacoli di danza contemporanea a 3 euro.

Salerno Danza Festival 2025 dal 4 al 6 luglio ad Ascea Velia - Velia con tre giornate di danza contemporanea che coniugano potenza fisica, riflessione sociale, lirismo e visione inte ... ansa.it scrive

Salerno danza festival 2025 si svolge nel parco archeologico di Ascea-Velia con tre giorni dedicati alla danza contemporanea - Velia in uno spazio di danza contemporanea con spettacoli di compagnie nazionali e internazionali che esplorano identità, memoria e ... Lo riporta gaeta.it