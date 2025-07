Lite tra zio e nipoti | lui le picchia e poi le aggredisce con lo spray al peperoncino

Una scena di tensione e violenza ha sconvolto Assisi, quando un'alterco familiare tra zio e nipoti è degenerato in atti aggressivi. Lui, un uomo di 60 anni, ha reagito con violenza, aggredendo le donne con uno spray al peperoncino e picchiando una di loro. La Polizia è intervenuta prontamente, e ora si indaga per reati gravi come possesso ingiustificato di armi. La vicenda mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra conflitto e violenza in famiglia.

Assisi, 2 luglio 2025 - Lite in famiglia tra zio e nipoti, e lui che fa? Aggredisce le due donne con lo spray al peperoncino e picchia una delle due. Per l'uomo, sessant'anni, scatta così denuncia per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. E' successo ad Assisi, dove si è reso necessario l'intervento della Polizia. Una delle due donne ha raccontato che mentre usciva di casa con la sorella, avendo notato lo zio con uno spray in mano, alla luce dei cattivi rapporti tra loro, ha deciso di filmarlo per tutelarsi. Non lo avesse mai fatto: l'uomo si è infuriato e dopo averle strappato di mano il telefono, l’ha aggredita e le ha spruzzato contro lo spray urticante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lite tra zio e nipoti: lui le picchia e poi le aggredisce con lo spray al peperoncino

In questa notizia si parla di: spray - lite - nipoti - picchia

Lite tra zio e nipoti: lui le picchia e poi le aggredisce con lo spray al peperoncino.

Lite tra zio e nipoti: lui le picchia e poi le aggredisce con lo spray al peperoncino - Una delle due, vedendolo con la bomboletta in mano, lo avrebbe filmato col telefonino. Da lanazione.it

Aggredisce le nipoti con lo spray al peperoncino: denunciato 59 enne - La nipote vede lo zio con lo spray e, dati i cattivi rapporti, decide di filmarlo. corrieredellumbria.it scrive