Traffico Roma del 02-07-2025 ore 16 | 30

Se vi trovate nel cuore di Roma il 2 luglio 2025 alle 16:30, sappiate che la città sta affrontando importanti disagi a causa di un incendio che ha provocato chiusure e code significative. La situazione, aggiornata da Roma Infomobilità, richiede attenzione e pazienza. Restate informati sui percorsi alternativi per arrivare a destinazione in sicurezza, perché conoscere in anticipo le variazioni del traffico può fare la differenza.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incendio è ancora chiusa via Romano guerra all'altezza di via Ildebrando della Giovanna in direzione della via Aurelia Per lo stesso motivo chiusa la via Aurelia al km 12800 in direzione di Roma ci troviamo all'altezza del raccordo da riaperto invece via di Casal Lumbroso ancora per un incendio code sulla Pontina nei pressi dell'uscita di Pomezia Nord in direzione di aprile a chiusa per urgenti lavori via Trionfale nei pressi di via Luigi Morandi il traffico viene deviato su via Luigi Morandi per i veicoli provenienti dal raccordo anulare e su via Mario Fani via Pieve di Cadore per i veicoli provenienti da Piazzale delle Medaglie d'Oro E questa sera alle 21 all'Olimpico Marco Mengoni in concerto Come di consueto scatterà il piano viabilità definito in occasione dei grandi eventi che prevede l'istituzione di divieti di sosta ad ampio raggio in tutta l'area del Foro Italico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-07-2025 ore 16:30

