Durante l'estate del 2025, gli studenti di Jiangsu scelgono di immergersi nella storia visitando il Museo del Mausoleo del Re Han a Xuyi. Questa straordinaria esperienza permette loro di scoprire i segreti delle tombe della dinastia Han, risalenti al 202 a.C., attraverso mostre coinvolgenti e reperti affascinanti. Lasciamoci trasportare in un viaggio nel passato, dove la cultura antica rivive tra le mura di questo suggestivo sito storico, un modo unico per educare e ispirare le nuove generazioni.

Degli studenti visitano un museo che ospita le tombe della dinastia Han (202 a.C.-220 d.C.) per trascorrere l'estate a Xuyi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, oggi 2 luglio 2025. Il museo del mausoleo del re Han sul monte Dayun a Xuyi organizza diverse mostre in evidenza in questo periodo, con l'obiettivo di attirare le persone a visitarlo e far loro apprendere nozioni storiche. Una guida turistica presenta ai visitatori i reperti culturali in un museo che ospita tombe della dinastia Han (202 a.C.-220 d.C.) a Xuyi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, oggi 2 luglio 2025.