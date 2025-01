Tvplay.it - MARCO AMELIA: “VLAHOVIC LO VEDREI BENE ALL’INTER. CONCEICAO SERVE AL MILAN. ALLEGRI LAVORAVA MOLTO SULLA TATTICA”

Leggi su Tvplay.it

Ai microfoni di TvPlay su Controcalciotv su Twitch è intervenuto: ecco l’attuale allenatore del Sondrio cosa ha detto su, Mourinho e Cristian Totti“” – “Ci sono giocatori che fannoin alcune squadre. Sarà un fattore caratteriale. Giocare per certe realtà, per certi club, è una difficoltà per alcuni giocatori. E’ il caso di Kean, che poi ha fattoun po’ ovunque. Ha bisogno di fiducia. Forse alla Juventus, nonostantelo vedesse, era dietro ad altri compagni. In club come la Juventus,o Inter si aspettano sempre la perfezione, un gol a partita. La difficoltà di alcuni sta nel sopportare la critica e reagire in campo.ad esempio fa un po’ di fatica. Ha fatto fatica cone ora con Thiago Motta. Non è valorizzato dal sistema di gioco, messo in un contesto come quello dell’Inter renderebbe meglio.