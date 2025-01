Panorama.it - L'uomo che riformerà la Cia

È stato appena confermato dal Senato come nuovo direttore della Cia. E John Ratcliffe ha già le idee chiare su come guidare l’agenzia. “Ciò che vuole il presidente Trump è - dice - 'guidare con integrità e togliere la politica dalla comunità dell'intelligence’”, ha dichiarato. “Parte di ciò che dobbiamo fare è ripristinare la fiducia degli americani nelle nostre istituzioni, come la comunità dell'intelligence e le forze dell'ordine, e questo include la Cia”, ha aggiunto. In questo quadro, tra i suoi primi atti, Ratcliffe ha desegretato una valutazione dell’agenzia sull’origine del Covid: una valutazione che, risalente all’amministrazione Biden, sostiene, pur con “bassa sicurezza”, che il virus sia più probabilmente fuoriuscito da un laboratorio cinese. Intervistato dalla Verità a ottobre 2023, Ratcliffe, che nel 2020 era stato Direttore dell’Intelligence nazionale, aveva del resto accusato la Cia di aver “politicizzato” le analisi sulle origini della pandemia con lo scopo di danneggiare la campagna elettorale di Trump.