La nave Cassiopea con 49 migranti a bordo è arrivata in Albania

Ladella Marina Militare italiana, partita nei giorni scorsi in direzionecon a49salvati in acque internazionali a Sud di Lampedusa, èal porto di Shengjin. Come da protocollo, isaranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità. Dopo lo screening sanitario presso l’hotspot italiano allestito all’interno del porto, aiverranno forniti cibo e abiti e verranno avviate le operazioni per la loro identificazione. Dopodiché verranno trasferiti nel centro di accoglienza di Gjader, nell’entroterra albanese, dove dovrebbero trascorrere la notte e le prossime settimane, in attesa dell’esito della loro domanda di asilo. Coloro ai quali la richiesta verrà respinta saranno trasferiti nel Cpr all’interno del campo.