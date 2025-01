Secoloditalia.it - La confessione choc di Allevi, e dopo il buio di malattia, dolore e oppiodi, il ritorno: «Imbottito di Fentanyl, ho smesso di botto»

Giovanni, il tormento dellae l’estasi della musica e il trionfo della sua incredibile sensibilità e del suo talento che hanno trasudato fin qui da ogni tasto che le sue mani hanno sfiorato. E in un percorso arduo, tra le profondità dele gli acuti della speranza, il. Sempre con il pubblico italiano «zampillante» di amore e ammirazione per il pianista, e che non ha mai mancato di tributare all’artista un caloroso abbraccio corale, dal suo esordio al suosul palco.Ladi Giovanni: «Erodi, ho avuto crisi di astinenza durissime»Eppure, quella dei suoi anni più recenti è una storia personale medica, e di ricerca interiore, che passa per i percorsi musicali, punteggiata nelle ultime fasi dalla scoperta dellaoncologica: un mieloma che ha colpito il midollo osseo e il sistema immunitario e, inevitabilmente, ha toccato le corde della sua anima, inscrivendo tratti die di angoscia nelle pieghe della sua sensibilità di artista e di uomo.