La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente sovvenzioni e prestiti federali

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di sospenderee aiuti finanziaricon l’obiettivo di revisionare e tagliare i finanziamenti governativi per cause che non si adattano alla sua agenda politica. La misura, comunicata attraverso un promemoria dell’Ufficio di gestione e bilancio (Omb), potrebbe avere effetti significativi su numerosi programmi pubblici. Il documento, firmato dal direttore ad interim dell’Omb, Matthew J. Vaeth, impone alle agenziedi fermare l’erogazione di fondi destinati a governi locali, organizzazioni non governative e aiuti esteri. Tra i programmi coinvolti rientrano quelli legati al «Green New Deal, all’inclusione sociale e all’ideologia woke di genere». La sospensione non riguarda i sussidi della previdenza sociale e del Medicare.