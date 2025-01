Bergamonews.it - Giornata contro il cancro: le iniziative di Asst Bergamo Est per la prevenzione

Leggi su Bergamonews.it

Il 4 febbraio si celebra lamondialeil, World Cancer Day, promossa dalla UICC – Union for International Cancerl – e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per sensibilizzare l’opinione pubblica sul, incoraggiarne lae mobilitare l’azione per affrontare questo importante tema di salute.L’Est organizza numerose attività di screening eoncologica.Qui di seguito i dettagli delle:– AMBULATORIO VACCINALE PER PAZIENTI FRAGILI (Vaccinazioni antinfluenzale, anticovid-19, meningococco b e tetravalente,pneumococco e herpes zoster). Ospedale Pesenti Fenaroli Alzano L.do – Aula Multimediale Accesso libero dalle ore 14.00 alle ore 18.00– SCREENING EPATITE C – HCV Ospedale Bolognini Seriate – Ingresso (Hall) Accesso libero dalle ore 10.