Ilnapolista.it - Gasperini: «Mercato? Cercare di migliorare la squadra è più importante di un centro sportivo nuovo»

Dalla pancia dell’Estadi Olímpic Lluís Companys al Montjuic di Barcellona, ha parlato in conferenza Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, alla vigilia della sfida contro i blaugrana, valevole per l’ultima partita del maxi girone di Champions League.Lookman? «Già contro il Napoli aveva avuto una forte contusione alla testa del perone, con lo Sturm Graz ha giocato il secondo tempo, con il Como anche. Probabilmente si è accentuato un problema, è un infortunio normale che succede durante l’anno, capita a ogni attaccante. Speriamo di limare il tempo di recupero».Sulle prossime tre partite.«Sette giorni sono pochi, domani contro il Barcellona, ma anche in Serie A e in Coppa Italia. Tre manifestazioni diverse, giocate in maniera molto ravvicinata, credo la cosa migliore sia giocarne una per volta».